Le parole di Amir Rrahmani nel pre partita di Napoli-Milan: «Simeone è un giocatore molto importante per noi, speriamo faccia belle cose»

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida con il Milan. Di seguito le sue parole.

«Simeone è un giocatore molto importante per noi, sappiamo come gioca e come possiamo sfruttare le sue capacità. Lo conosciamo molto bene, lo vediamo tutti i giorni in allenamento e in partita quando è entrato ha sempre fatto bene. Speriamo faccia belle cose».

