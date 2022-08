Le parole di Giovanni Simeone in conferenza stampa di presentazione al Napoli: «Tante richieste, ma volevo solo il Napoli»

Giovanni Simeone ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione. Di seguito le nuove parole dell’attaccante del Napoli.

NAPOLI – «Sono molto contento di essere qui, ho sempre voluto una piazza come questa, ancora di più sapendo che ci sono tanti argentini che hanno fatto bene. Per me è una grande responsabilità, ogni giorno voglio dimostrare qualsiasi cosa».

MATURITÁ – «Mi sono sempre rialzato dopo i momenti difficili. Ho fatto tanta esperienza in Italia, sono cresciuto molto. Per me è importante trasmettere quello che sento dentro al campo ed ogni giorno cercherò sempre di migliorarmi».

TRIPLETTA CONTRO IL NAPOLI – «Sono una persona che ho sempre dato tutto. Ho sempre lottato per le squadre in cui ho giocato e per i miei compagni. Sono pronto per farlo anche qua e voglio dimostrarlo in ogni momento che mi capita».

INCROCIO DI CHAMPIONS CON IL PADRE – «Non è importante pensare a chi possiamo incrociare, aspettiamo il sorteggio, sarà importante pensare alla Fiorentina».

OFFERTE – «Sì avevo tante possibilità ma avevo solo una cosa in mente, di venire qua. Le proposte di altre squadre erano anche importanti ma non erano interessanti, volevo Napoli. So che farò bene, ne sono convinto, e potrò migliorare».

COPPIA CON OSIMHEN – «Questa è una domanda per Spalletti, io mi metterò a disposizione, sarà il mister a dire cosa è il meglio per la squadra».

POTENZIALE NAPOLI – «Sono molto bravi ho risposto alla mia famiglia quando mi chiedevano del Napoli, quando provo a pressarlo non perdono mai la palla, devo ancora capire le dinamiche degli allenamenti e dei compagni ma anche il modulo. Il Napoli è una squadra di qualità. Quando sono arrivato volevo solo allenarmi, si sta creando la giusta atmosfera, abbiamo vinto le prime due e questo aiuta anche la gente che ha passione e ci sostiene»

FORMA FISICA – «Sì ero fermo a Verona e non giocavo, ma mi sono allenato tantissimo, mi sento molto bene fisicamente. Già ieri mi sono sentito bene e ho avuto bei sintomi. Piano piano entrerò nella dinamica della squadra: conta questo. Cercherò di conoscere i compagni e mi farò trovare pronto».

REAZIONE DEL PADRE – «Era molto contento, mi ha scritto un bel messaggio: tutti gli argentini da piccoli guardavano il Napoli di Maradona. Mi dice che ogni giocatore giovane in Argentina aveva il sogno di arrivare al Napoli e quindi per me questa è una cosa bellissima”.

Come sogni il tuo primo gol? “Non è un sogno, è già una realtà stare qua per me. Fare un gol è una delle cose che più voglio in questo momento. So come sono le cose, so che sono qui da una settimana, devo adattarmi, devo trovare le dinamiche. Il mio obiettivo personale? Sono sempre a disposizione della squadra in qualsiasi momento. Voglio essere pronto per qualsiasi cosa».

CONVOCAZIONE MONDIALE – «Lo spero, anche se ora penso solo a fare bene qua. So che in futuro verrò premiato se farò bene qui. Devo concentrarmi e tutto verrà di conseguenza».

SPALLETTI – «So che posso fare bene con lui, con Victor, con la squadra. Ne sono convinto e questo mi basta».

L’articolo Napoli, Simeone: «Molto felice di essere qui» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG