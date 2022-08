L’ex difensore Lele Adani si scaglia contro la proposta di gioco della Juventus di Massimiliano Allegri.

Lele Adani nell’ultima puntata della BoboTv ha commentato anche il pareggio a reti bianche tra Sampdoria e Juventus. “Juve? Non si tratta di confrontarsi sull’idea calcistica, troppo, troppo banale. Nessuno toglie status a calciatori e allenatori. A un certo punto credo che l’elemento imprescindibile, la gente, merita di essere condotta e con rispetto, accompagnata”.

Massimiliano Allegri

“Si tratta di rispetto, non di prestazione buona o non buona. Bisogna saper dire ‘basta’, nell’accettare e nel vedere passare in scioltezza un tipo di offerta calcistica senza analizzarla. Non parlo del calcio che propone Allegri. Se si rinnova, sono il primo a dire ‘ben venga’. Non è più il calcio di 5 anni fa. Ogni volta c’è una scusante, un responsabile diverso, un’esternazione diversa, fino ad arrivare a contenuti patetici. Non è corretto non fare mai autocritica. Così si alimenta la mediocrità”.

