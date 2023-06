Il Cholito Simeone, attaccante del Napoli, ha ricordato il gol realizzato al Milan nella gara di andata giocata a San Siro

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a DAZN.

«Quando uno sente qualcosa dentro di sé, nel cuore, deve andare. Qualcosa dentro di me mi diceva di venire a Napoli, ero sicuro che dovessi venire a Napoli. Ricordo che alla prima partita ero in panchina con Raspadori e vediamo Kvaratskhelia. Prima di fare il gol Kvara fa una giocata pazzesca, a due passi dalla linea del fatto laterale. Io guardo Jack e gli dico ‘Ma come facciamo a giocare qua E’ impossibile!’. Mi avevano parlato di lui, i tassisti mi dicevano che c’era un ragazzo fortissimo ed era Kvara. Il gol al Milan? Prima del riscaldamento sono andato fuori a prendere un mate, ero sicuro che avrei segnato perché lo stavo bevendo. Ho passato il pallone e mi sono buttato in area, riuscendo a fregare il difensore. C’è stato un attimo di silenzio e poi ho sentito urlare tantissimo: non mi sembrava di essere a Milano».

