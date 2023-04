L’allenatore del Napoli ed ex Inter Luciano Spalletti ha presentato la partita contro il Milan di Champions League. Le dichiarazioni

Spalletti ha presentato così Napoli-Milan a Radio Kiss Kiss:

“Osimhen? Gli servivano questi 25′ di rodaggio per essere pronto a giocare martedì. E’ stato fatto un lavoro ricercato in maniera corretta. Quando ho visto che c’è stato il riavvicinamento sono stato felicissimo, è stato merito di De Laurentiis. Io dico che privare i nostri calciatori dell’affetto e dell’amore dei tifosi, che fanno fatica tra l’altro a mantenere nascosti, era ingiusto. Ora che siamo tutti dentro questa voglia di amore per il Napoli diventa tutto più facile per noi“.

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

