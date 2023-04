L’ex difensore dell’Inter Lele Adani ha parlato a Radio Deejay, dove si è soffermato sulle problematiche nerazzurre

Adani ha commentato così le difficoltà stagionali dell’Inter:

“In Champions la concentrazione viene moltiplicata a mille. A Lisbona, a parer mio, la miglior prestazione stagionale, però poi non puoi cadere col Monza come accaduto già con l’Empoli dopo la Supercoppa con il Milan. Colpa di sufficienza, poca applicazione, superficialità. Pronostico Champions? Credo che l’Inter possa resistere e andare in semifinale“.

L'articolo Adani: «Inter, troppa sufficienza e poca applicazione. Ma in Champions…» proviene da Inter News 24.

