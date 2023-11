Le parole di Luciano Spalletti, ct dell’Italia ed ex tecnico del Napoli, sul momento difficile di Garcia e dei campioni d’Italia

Luciano Spalletti ha commentato all’ANSA la sconfitta del Napoli contro l’Empoli e il momento delicato del suo successore, Rudi Garcia. Di seguito le sue parole.

«Sul momento del Napoli non ho da dire niente. In questo momento penso sia ingiusto a fare paragoni o confronti con il passato, ogni allenatore ha le sue idee, la sua storia e deve essere giudicato per quello che fa e il lavoro fatto in passato, per la persona che è, per il tentativo che ha fatto di creare dei miglioramenti alla squadra. Stimo molto Garcia perché ha fatto vedere di essere una persona per bene, equilibrata, anche in questo periodo qui. Non e’ stato giusto dal primo momento confrontarlo con quello che era il passato recente della squadra, un passato bellissimo di una storia bellissima che il nostro calcio si deve portare dietro perché è stata una emozione incredibile».

