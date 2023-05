Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione legata al rinnovo di contratto dell’allenatore Luciano Spalletti

Secondo quanto riportato dai quotidiani, il tecnico nella conferenza pre partita ha tirato diverse bordate in direzione della società. La sua conferma resta sempre più in bilico, ma al momento non trapelano ulteriori novità in merito. Chiaro è che la situazione dopo la festa scudetto non è delle migliori.

