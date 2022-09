Luciano Spalletti non ha fretta di discutere il rinnovo con il Napoli: il tecnico vorrebbe iniziare a parlarne in primavera

Dopo l’ottima partenza di stagione, primo sia in campionato che nel girone di Champions League, il Napoli si prepara ad affrontare il rinnovo di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il tecnico toscano non ha fretta di discuterne: l’opzione più facile è che se ne parli in primavera. Se i risultati della squadra rimarranno su questo livello l’allenatore potrà essere soddisfatto se il club userà l’opzione sul contratto, da rinnovare in automatico al 2024.

