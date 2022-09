Calciomercato Napoli: in vista di gennaio, gli azzurri potranno contare su un tesoretto per arrivare a Keylor Navas ma non solo

Il calciomercato è appena terminato, ma le squadre italiane già pensano a come rinforzarsi nella finestra di gennaio. Tra queste c’è il Napoli che nonostante le tante voci, non è riuscito a portare all’ombra del Vesuvio Keylor Navas che non non ha trovato l’accordo sulla buonuscita con il PSG.

In vista del mercato invernale però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri potranno contare su un tesoretto derivante dalla cessione di Koulibaly. Sono stati “solo” 30 i milioni spesi per acquistare Kim, rispetto ai 40 incassati dal Chelsea per il senegalese; quindi il Napoli è riuscito a mettere da parte 10 milioni. Soldi che potrebbero essere utilizzati per arrivare a Keylor Navas, ma anche per rinnovare il contratto di Alex Meret. Non di tre-quattro stagioni, come di consueto, ma di soli due anni.

