Napoli-Torino è il prossimo incontro di Serie A, ecco le sorprendenti statistiche e i precedenti delle due contendenti allo Stadio Maradona

Napoli-Torino è una grande classica del nostro campionato (e non solo). Sono oltre centocinquanta i precedenti tra le due squadre, che dopodomani sera saranno di scena allo Stadio Diego Armando Maradona per contendersi il match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

Alle 20e45 infatti, la compagine allenata da Francesco Calzona e quella guidata da Ivan Juric, si daranno battaglia in terra campana. Da una parte, i padroni di casa nel tentativo di dare continuità alla scalata verso le zone più nobili della classifica, dopo una stagione iniziata male e – se possibile – proseguita peggio. Dall’altro lato del ring invece, la scuderia sabauda, con la ferma volontà di mantenere in vita le pur flebili aspirazioni europee.

Venendo ai prima menzionati precedenti tra Napoli-Torino, occorre subito – e sembrerà a primo acchito insolito – ricordare come i due club si siano affrontati in quattro differenti competizioni. In Serie A e Coppa Italia naturalmente, ma anche in Serie B e in quella che fu la Divisione Nazionale.

Uno sguardo all’enciclopedia ci può illuminare sulla natura della dominazione di quest’ultimo torneo. Ovvero sia la mera etichetta conferita al massimo campionato italiano per tre edizioni (1926-1927-1928), quando in epoca fascista vennero unificate in un campionato nazionale la Lega Nord e Lega Sud, che facevano comunque capo alla Prima Divisione. Altri tempi, altro calcio.

Rivolgendo lo sguardo poi all’aspetto più numerico, ecco che l’almanacco ci segnala un complessivo di 159 precedenti per le due società. Tra questi, si contano 54 affermazioni campane, 60 pareggi complessivi e 45 vittorie da annoverare sul fronte granata. Numeri che pendono, seppur in maniera tutt’altro che radicale, in favore del Napoli. Dati, che stonano però, se confrontati col computo relativo agli incontri inanellati nell’ultimo decennio.

Dalla stagione 2013-14 a tal riguardo, gli squilli in favore del Torino passati agli annali sono appena due. Il primo, correva l’anno 2015 e i sabaudi trionfavano per 1-0 tra le mura amiche grazie a l’incornata vincente di Kamil Glik. Mentre il secondo appartiene alla storia recente, recentissima. Vale a dire il match di andata dell’anno corrente (3-0 in favore di Juric e i suoi al Grande Torino).

Per il resto, uno sterminato panorama azzurro – specialmente per le gare nel Capoluogo campano – intervallato da qualche raro ed isolato pareggio. Occorre risalire ai primi anni 80, o ancor prima, per enumerare un più consistente manipolo di vittorie per i piemontesi.

In ultima analisi, una maggiore equità in materia di Napoli-Torino, la si può riscontrare sotto la voce dei gol. 194 le marcature campane, 186 le reti granata. Un dato, così come quello relativo ai successi, destinato inevitabilmente a mutare tra poco di più di 56 ore. Alle 20e45, quando nella suggestiva cornice offerta dal Maradona il primo pallone verrà calciato e, le statistiche, lasceranno spazio al calcio giocato.

