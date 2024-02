Napoli Salernitana, match valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli Verona, valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Il Napoli in pieno controllo fin dalle prime battute: la squadra di Mazzarri si apposta nella metà campo scaligera, con un possesso continuo e ritmato rispetto a certi precedenti. Kvara in particolare è molto ispirato e alla ricerca del gol e nel primo quarto d’ora ci va vicino due volte, salvo trovare in entrambi i casi un’ottima reazione di Montipò che gli dice nega il gol con due parata molto difficili. Con il passare dei minuti però i Campioni d’Italia iniziano a concedere metri agli ospiti, anche se la difesa partenopea fa buona guardia e non prende nessun rischio. Il Verona si vede solo nel finale con una ripartenza che ha come terminale Folorunsho: tentativo di tacco dell’attaccante, ma il pallone non trova lo specchio della porta. Situazione bissata pochi minuti dopo con Lazovic che ci prova con il tiro di interno destro sul secondo palo, ma anche questo finisce però fuori.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin. All. Baroni.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG