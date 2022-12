Napoli Villarreal 2-3, il primo ko azzurro in questa stagione in casa arriva in amichevole: vincono gli spagnoli

Cade il Napoli al Maradona per la prima volta in questa stagione, anche se solamente in amichevole, contro il Villarreal, corsaro in terra partenopea con il risultato di 3-2.

La sblocca Capoue dopo 12 minuti, ma Osimhen poco dopo riporta tutto sul pari. Nella ripresa prima Jackson e poi Moreno arrotondano il risultato, prima che Kvaratskhelia su rigore accordi le distanze.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (74′ Zedadka), Ostigard, Juan Jesus (61′ Zanoli), Mario Rui (86′ Marchisano); Ndombele (46′ Gaetano), Lobotka (61′ Demme); Elmas (46′ Zerbin), Raspadori (74′ Barba), Kvaratskhelia; Osimhen (61′ Simeone). All. Spalletti.

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Kiko Femenia, Albiol, Pau Torres, Mojica; Capoue, Morlanes, Baena; Collado, Jackson, Yeremy Pino. All. Setien

Reti: 12′ Capoue (V), 14′ Osimhen (N), 67′ Jackson (V), 70′ Gerard Moreno (V), 79′ Kvaratskhelia (N)

