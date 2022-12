Il Napoli è da solo al primo posto in classifica in Serie A e in Champions League fa invidia a tutti i club per il gioco proposto

Quello che ha fatto Luciano Spalletti in questa prima parte di stagione è miracoloso. In estate, infatti, tifosi, giornalisti e addetti ai lavori non avrebbero mai pensato a questo exploit e pronosticavano gli azzurri addirittura fuori dalla zona Champions League.

Il tecnico di Certaldo ha smentito tutti. Attualmente i campani si trovano al primo posto in classifica in Serie A a quota 41, con ben 8 punti in più rispetto al Milan, che occupa il secondo posto. In 15 match di Serie A, il Napoli non ha mai perso (13 vittorie e 2 pareggi). Il merito è anche del direttore sportivo Giuntoli e del presidente De Laurentiis che, nonostante cessioni top come Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz, sono riusciti a costruire una rosa di gran lunga più forte rispetto a quella della scorsa stagione.

In Serie A ricordiamo le vittorie contro la Lazio in trasferta per 2-1, contro il Milan in trasferta per 2-1, contro la Roma di Mourinho per 1-0 e uno scontro diretto per il primo posto con l’Atalanta vinto di nuovo 2-1. Gli azzurri hanno brillato anche in Champions League. Spalletti, infatti, non si è mai snaturato ed ha proposto lo stesso gioco sia in campionato che in coppa. Le vittorie in Olanda contro l’Ajax per 6-1 e in casa contro il Liverpool per 4-1, sono partite che rimarranno per sempre nella storia europea del club. Agli ottavi di finale, il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte. Il sogno continuerà?

