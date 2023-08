Le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, sulla situazione legata al nuovo Franchi: il primo cittadino punge così la Juve

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato in occasione della Festa dell’Unità del possibile nuovo stadio della Fiorentina. E il primo cittadino del capoluogo toscano ne ha approfittato per il solito sfottò in direzione Juve.

LE PAROLE – «Quello successo a noi cinque mesi fa, adesso sta succedendo a tutte le amministrazioni d’Italia. Per una non chiara motivazione della Commissione europea ci sono stati tolti i soldi sullo stadio Franchi. E alla richiesta di conoscere le motivazioni ci hanno detto che c’è il segreto di Stato. Ho pensato che forse sono tutti juventini a Bruxelles».

