Nasti: «Ho imparato tanto da Giroud, vi svelo cosa». L’attaccante rossonero in prestito al Cosenza elogia il francese

Marco Nasti, attaccante del Milan in prestito secco al Cosenza, parla così ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Olivier Giroud:

LE PAROLE – «Ho imparato tanto da Giroud, una prima punta come me. Per come si arrabbia se sbaglia una minima cosa e nell’azione dopo fa di tutto per non ripetere l’errore»

The post Nasti: «Ho imparato tanto da Giroud, vi svelo cosa» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG