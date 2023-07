Nasti Milan: prima a Milanello, poi altro prestito in Serie B! I dettagli. Il giocatore sarà con Pioli, ma partirà poi per Genoa

Marco Nasti vivrà qualche altro giorno in rossonero prima di approdare in una nuova squadra.

Secondo quanto scrive Tuttosport, l’attaccante, rientrato dal Cosenza, andrà a Milanello per il raduno del 10 luglio. Poi, altro prestito per lui: ancora in Serie B, questa volta in casa Sampdoria.

