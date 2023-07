Il futuro di Chiesa potrebbe essere lontano dalla Juventus, più per il feeling con Allegri che non per le volontà di Giuntoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli agenti del giocatore sarebbero volati a Londra per valutare le offerte. Il Newcastle ha messo gli occhi sull’esterno e con una valutazione attorno ai 40 milioni potrebbe anche portarlo a casa.

