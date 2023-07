Inter, Inzaghi rassicurato su Lukaku. Zhang fa all-in per riportare Big Rom a Milano

Inzaghi aspetta ancora che venga realizzata la sua priorità: il ritorno di Romelu Lukaku. L’allenatore lo considera centrale nel suo progetto tattico, nella sua testa l’Inter ripartirà dalla Lu-La, Thuram almeno inizialmente nelle gerarchie deve partire dietro il belga e il Toro. Ma la società l’ha rassicurato, su questo punto. Non ha mancato di farlo anche nelle ultime ore.

Su Lukaku il club di Zhang farà di tutto, cercherà tutte le strade possibili. Non sarà questa, salvo cambi di programma, la settimana dell’affondo con il Chelsea: più probabile che avvenga tutto la prossima, di sicuro in tempo per il ritiro. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, Inzaghi rassicurato su Lukaku. Zhang fa all-in per riportare Big Rom a Milano proviene da Inter News 24.

