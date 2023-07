Lorenzo Dellavalle, difensore della Juventus Primavera e dell’Italia U19, ha parlato a Tuttosport in vista della gara contro il Portogallo

«Ci siamo preparati al meglio, la concentrazione è massima. Le difficoltà maggiori per noi arriveranno dalla loro batteria di attaccanti, sappiamo che sono molto bravi. Di conseguenza dovremo essere molto bravi anche noi, a partire dagli attaccanti fino al portiere, per difendere tutti insieme. In questo modo potremo farcela senza problemi. Hugo Felix? Sì, lo conosciamo bene, ma siamo tranquilli in difesa. Sappiamo come si muove e quali siano le sue caratteristiche. Ma noi conosciamo tutta la squadra e cureremo tutti i giocatori del Portogallo, perché Hugo non giocherà da solo».

