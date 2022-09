Tutto sulla Nations League 2022/2023: date, leghe, gironi, calendario e risultati della terza edizione del torneo

La Nations League 2022/23 è la terza edizione del torneo e come la precedente ha tre leghe da 16 squadre e una quarta da 7. La competizione è iniziata mercoledì 1° giugno 2022 e terminerà il 26 marzo 2024 con gli spareggi per non retrocedere dalla Lega C alla Lega D.

La precedente edizione 2020/2021 ha visto il trionfo della Francia, che è succeduta al Portogallo, primo trionfatore del nuovo torneo dell’UEFA per Nazionali. La fase finale che assegnerà il trofeo si giocherà nel mese di giugno del 2023. Fra le partecipanti anche l’Italia di Roberto Mancini, reduce dall’eliminazione ai playoff nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

In questa nuova edizione la Nations League darà la possibilità ad alcune Nazionali che non riusciranno ad arrivarci tramite le qualificazioni, di accedere alla fase finale di Euro 2024.

Albo d’Oro Nations League

Le prime due edizioni della Nations League, competizione per Nazionali organizzata dall’UEFA, sono state vinte da Portogallo e Francia.

2018/2019 – Portogallo

2020/2021 – Francia

2022/23 – ?

Quando inizia e quando finisce?

La fase a gironi della Nations League 2022/23 è iniziata mercoledì 1° giugno 2022 e terminerà martedì 27 settembre 2022. La fase finale, che culminerà con l’assegnazione del trofeo, invece, è prevista nel mese di giugno del 2023. Nel mese di marzo del 2024, infine, si giocheranno gli spareggi per non retrocedere in Lega D.

L'articolo Nations League 2022/2023: date, leghe, gironi, calendario, risultati proviene da Calcio News 24.

