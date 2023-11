Nazionali Juve: da Rabiot a Yildiz, oggi giocano 4 bianconeri. Il programma e i dettagli delle partite odierne

Dopo Chiesa, Gatti, Szczesny e McKennie nella giornata di oggi saranno 4 i giocatori della Juve impegnati con rispettive nazionali.

Alle 17 giocherà Iling-Junior che con la sua Inghilterra Under 21 affronterà la Serbia. Scenderanno in campo anche Yildiz per l’amichevole tra Germania e Turchia, Nonge con il Belgio Under 20 contro la Francia e dalle 20.45 Rabiot che con la Francia sfiderà Gibilterra.

