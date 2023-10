Nazionali Juve: Rabiot riposa, Kostic gioca un tempo e vince. E Kean… Come sono andati i bianconeri questa sera

La Juve ha osservato con attenzione i bianconeri impegnati questa sera con le rispettive nazionali.

Rabiot ha goduto di una giornata di riposo assoluto, visto che non è entrato in campo nella vittoria della Francia contro la Scozia per 3-1. Kostic, invece, ha giocato tutto il secondo tempo nel 3-1 della Serbia sul Montenegro. Per Kean, invece, trenta minuti in campo nella sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra. Sono rimasti sempre in panchina, invece, Gatti e Locatelli.

The post Nazionali Juve: Rabiot riposa, Kostic gioca un tempo e vince. E Kean… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG