Nazionali Milan: ecco chi partirà e chi rimane a Milanello. Molti saranno in partenza, tra Europa e resto del mondo

Dopo la terza giornata di Serie A, il campionato si fermerà per dare spazio alle Nazionali. Ecco quali sono i giocatori del Milan che partiranno per gli impegni, tra Europei e non solo:

LA LISTA – Mike Maignan, Olivier Giroud, Theo Hernandez (Francia); Simon Kjaer (Danimarca); Malick Thiaw (Germania); Fikayo Tomori (Inghilterra); Rade Krunic (Bosnia); Yunus Musah, Christian Pulisic (Stati Uniti); Tijjani Reijnders (Olanda); Luka Jovic (Serbia); Rafael Leao (Portogallo); Noah Okafor (Svizzera).

Per esclusione, ecco la lista di chi invece rimarrà a Milanello: Marco Sportiello; Antonio Mirante; Davide Calabria; Alessandro Florenzi; Pierre Kalulu; Marco Pellegrino; Mattia Caldara; Yacine Adli; Ruben Loftus-Cheek; Tommaso Pobega; Luka Romero.

