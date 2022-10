Il campionato di Serie A Femminile si ferma per la sosta Nazionali. La Danimarca ha convocato Thrige per le amichevoli in programma

Il campionato di Serie A Femminile si ferma per la sosta Nazionali. La Danimarca ha convocato Thrige per le amichevoli in programma:

nello specifico la rossonera sarà impegnata l’11 novembre contro li Svizzera e il 15 novembre contro l’Olanda.

The post Nazionali Milan Femminile: Thrige convocata dalla Danimarca appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG