Il CT del Portogallo, Fernando Santos ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. C’è anche Rafa Leao.

Ecco la l’elenco completo:

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! #VesteABandeira

It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG

— Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022