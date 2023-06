Nelson Milan: l’inglese è vicino al rinnovo con l’Arsenal. Si spegne la pista che lo vedeva come possibile alternativa

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Arsenal ha raggiunto l’accordo verbale per il rinnovo di Reiss Nelson.

Per l’ufficialità manca solo la firma con il club di Londra e dunque si spegne la pista che vedeva Nelson come possibile alternativa per il Milan.

