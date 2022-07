L’ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta ha indicato quelle che secondo lui sono le squadre più forti in Italia.

Alessandro Nesta in un’intervista ad Amazon Prime Video ha sottolineato la forza di Inter e Juventus sostenendo che possono dire la loro anche in campo europeo. “In Champions League l’Inter è la più attrezzata ad arrivare in fondo, poi la Juventus. Il Milan deve aggiungere ancora qualche pezzo importante per fare una Champions diversa, ha iniziato da poco un percorso”.

Romelu Lukaku

“Il Napoli ha perso un po’ l’anima. Koulibaly e Insigne sono grandi campioni che tengono unita la squadra anche al di fuori del campo, rimpiazzarli sarà difficile. In campionato la squadra di Inzaghi è quella da battere. Hanno ripreso Lukaku che va a risolvere il grande problema dello scorso anno, l’attacco, il resto già andava bene. Tra l’altro hanno perso lo scudetto, quindi avranno di sicuro parecchia fame“.

