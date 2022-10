Manuel Neuer va verso il ritorno in campo: il portiere del Bayern Monaco potrebbe tornare in campo per l’Inter

Manuel Neuer è ai box da oltre un mese per un infortunio. Secondo quanto riportato però da Kicker, il suo rientro in campo è vicino.

Il capitano del Bayern Monaco potrebbe tornare a disposizione in occasione del match di Champions League dell’8 novembre contro l’Inter. A questo riguardo ha parlato Nagelsmann, tecnico dei bavaresi.

«Non voglio sbilanciarmi in una previsione poiché spetterà a Manuel deciderà quando si sentirà in forma per giocare. Attualmente la sua spalla non risente di alcun problema durante la corsa».

