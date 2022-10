Braglia: «Alla Juve servirebbe una bandiera come ha fatto il Milan con Maldini». Le parole dell’ex portiere

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW dei problemi della Juventus paragonandoli a quelli del Milan. Ecco le parole dell’ex portiere:

«Serve voltare pagina, costi quel che costi. Ad oggi devi cambiare registro, anche dal punto di vista tecnico. Allegri non risponde più, non è quello di una volta. E poi anche in società. Lì servirebbe una bandiera che riporterebbe entusiasmo, tipo Del Piero. Basti vedere cosa ha fatto Maldini al Milan. Serve gente che a livello societario abbia a cuore la sorte del club e abbia a cuore i tifosi. Serve un’azione forte. E ai giocatori bisogna far capire che quello che conta è il club»

