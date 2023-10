Newcastle Crystal Palace, le formazioni UFFICIALI: la scelta sull’ex giocatore del Milan Tonali

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match tra Newcastle e Crystal Palace. L’ex giocatore del Milan Tonali, dopo essere stato coinvolto nel caso scommesse, è ancora a disposizione dei Magpies, in attesa della sentenza, ma partirà in panchina. Potrebbe comunque subentrare gara in corso.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Burn; Joelinton, Bruno Guimaraes, Longstaff; Murphy, Wilson, Gordon. All. Eddie Howe.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Johnston; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Doudoure, Hughes, Lerma; Ayew, Mateta, Edouard. All. Roy Hodgson

The post Newcastle Crystal Palace, le formazioni UFFICIALI: la scelta su Tonali appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG