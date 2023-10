I tifosi del Newcastle hanno accolto Sandro Tonali con applausi e striscioni a favore nella partita contro il Crystal Palace

Prima partita dopo il caso scommesse per Sandro Tonali, che nella sfida del Newcastle contro il Crystal Palace è partito inizialmente dalla panchina. Al 68′, il Howe ha deciso di schierare l’ex Milan con la vittoria ormai assicurata, 4-0 per i bianconeri.

Newcastle fans showing their support to Sandro Tonali at St. James Park today. pic.twitter.com/T7w9kPR1oy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2023

Sandro Tonali is pushed out in front by Howe & staff during post-match lap of honour #nufc pic.twitter.com/GlJ5I2nlWU — Craig Hope (@CraigHope_DM) October 21, 2023

I tifosi dei Magpies non han voluto far mancare il loro supporto al centrocampista in questo delicato momento. Ovazione, standing ovation prima della partita e al momento del suo ingresso in campo, poi tanti cori e striscioni.

