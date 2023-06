I nerazzurri considerano il centrocampista un perno del progetto e non lo cederanno a meno di offerte indecenti.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione su Nicolò Barella al canale YouTube di SOS Fanta. “Il nome di Barella è certamente nella lista di mercato del Newcastle. Si è parlato tanto in queste 24 ore, il Telegraph ha parlato di un accordo imminente per 50 milioni di sterline”.

Nicolo’ Barella

“La realtà è differente: confermiamo che il Newcastle lo vorrebbe, l’allenatore lo considera un top, ma l’Inter per 50 milioni di sterline non lo vende. E soprattutto l’Inter non ha ricevuto approcci formali o offerte per Barella. E poi il giocatore, che è tifoso nerazzurro sin da bambino, è legato a club e città e ha la Champions a Milano come la avrebbe al Newcastle. A oggi non c’è nulla di concreto dunque, anzi, l’Inter si aspetta faccia parte della rosa l’anno prossimo”.

L’articolo Newcastle su Barella: ecco quanto c’è di vero proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG