Massimo Brambati sottolinea le differenze tra Sergej Milinkovic-Savic e Davide Frattesi, entrambi nel mirino del centrocampo dell’Inter

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati pone l’accento sull’Inter e due due nomi più caldi al momento per il centrocampo nerazzurro, Sergej Milinkovic-Savic e Davide Frattesi:

LE PAROLE– «Secondo me l’Inter rinforzerebbe il centrocampo solo con Milinkovic-Savic, sarebbe sicuramente più completo di Frattesi. Giocare al Sassuolo è una cosa, alla Lazio è un’altra. Frattesi sarà pure bravo, ma non ha giocato le partite di livello del serbo. Se giochi male due partite al Sassuolo nessuno ti dice nulla, se fai 10 minuti male alla Juventus se lo ricordano. Se io fossi il procuratore di Frattesi io andrei in Premier League, trovi subito il campionato top e ti crei un mercato lì dove i contratti sono proporzionati».

Molte le differenze tra i due, quale si adatterebbe meglio allo stile nerazzurro?

