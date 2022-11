Il fuoriclasse brasiliano del PSG Neymar ha parlato a Esporte Espetacular degli imminenti Mondiali in Qatar

Neymar si è raccontato tra Mondiali e curiosità:

MONDIALI – “Dopo la Coppa del Mondo, se la vinceremo, se Dio vorrà, non so cosa farò. Sicuramente una grande festa. Mio figlio? Parla solo del Mondiale e mi chiede di vincerlo. Davvero parla solo di questo”.

DRIBBLING – La verità di Neymar sul suo stile di gioco: “Non so segnare o passare la palla quindi faccio il dribbling così mi diverto”, ha ironizzato il brasiliano. “Il dribbling è la mia arma per difendermi dai falli, dagli infortuni e anche il modo migliore che ho per battere il mio avversario” (Globo Esporte).

