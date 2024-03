Davide Nicola ha parlato a Sky Sport nel post partita di Empoli Bologna. Le parole dell’allenatore dei toscani

Le parole di Davide Nicola a Sky Sport nel post partita di Empoli Bologna. Le parole dell’allenatore dei toscani:

LE PAROLE – «Partiamo dalla qualità dell’avversario, il Bologna è molto forte. Poi valutiamo la prova dell’Empoli che nel secondo tempo ha fatto molto bene. Dispiace per come abbiamo preso il gol, ci manca un po’ di mestiere. Con Milan e Bologna abbiamo fatto due partite dove diventa difficile dire qualcosa ai ragazzi. A me va benissimo, è importante essere lucidi fino alla fine e dovevamo capire che potevamo rallentare il ritmo. I ragazzi stanno facendo di tutto, bastava meno frenesia»

The post Nicola a Sky: «Milan e Bologna Difficile dire qualcosa ai ragazzi dopo sconfitte così» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG