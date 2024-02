Nicola elogia l’ex Milan Niang: «C’è una cosa che gli fa fare la differenza». Le dichiarazioni del tecnico dell’Empoli

Intervenuto dopo la sfida tra Sassuolo ed Empoli, Nicola ha parlato così dell’ex Milan Niang. Le sue dichiarazioni.

NICOLA – «È un ragazzo intelligente e questo fa la differenza. La società sa captare quei giocatori che hanno voglia di rivalsa e lui deve solo lavorare come sta facendo, non pensare al resto. Con i punti che abbiamo in classifica non può essere entusiasmo, perché non basteranno da qui alla fine. Dobbiamo stare insieme e lavorare con dedizione»

