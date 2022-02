Il nuovo allenatore della Salernitana Davide Nicola si è presentato dicendo di credere nella salvezza; la sua squadra, sostiene, dovrà avere coraggio.

Ieri la Salernitana ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore Davide Nicola. “Essere qui per me è veramente frutto di piacere ed euforia. Conosco l’amore di questa piazza ed essere stato scelto per essere l’allenatore della Salernitana per me è motivo di grande orgoglio. Ho trovato un gruppo di ragazzi seri, con grande predisposizione al lavoro. D’ora in poi proverremo a fare qualcosa di diverso per provare a raggiungere risultati diversi rispetto a quelli ottenuti finora“.

“Il tempo è relativo alla capacità che hai di trovare la chiave giusta d’accesso, il modo giusto di stare in campo, i giusti valori. I contratti sono un segno di agiatezza, io sono qui con un contratto mentale di tre mesi perché quello è il mio obiettivo. Il resto si vedrà dopo. Nella mia carriera ho vissuto esperienze simili, ma ogni avventura è diversa dall’altra. Proverò in primis a rispettare il motto di questa società: ‘Macte Animo’ è la ricerca di quel coraggio che proveremo a mettere in campo. La classifica è chiara, non abbiamo molto tempo, quindi proveremo a condensare idee e principi di gioco nella maniera più rapida possibile. Questa squadra ha ampi margini di crescita“.

