Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta si è detto fiducioso sui prolungamenti dei calciatori croati dell’Inter.

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, intervistato da Sky Sport ha aggiornato la situazione dei rinnovi dei dirigenti e dei croati Brozovic e Perisic. “Noi guardiamo sempre a quello che è di interesse, ma l’obiettivo è la sostenibilità del club, senza dimenticare la valenza sportiva. Brozovic e Perisic? Siamo in fase di negoziazione, sono dinamiche che si verificano in questo momento della stagione”.

“Se gli svincolati hanno piacere di rinnovare, da parte nostra c’è disponibilità. I rinnovi di noi dirigenti? Per noi la firma rappresenta un atto formale perché nella sostanza siamo tutti contenti di proseguire questa avventura in un club importante come l’Inter“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG