Juventus-Napoli di venerdì sera fa tornare in mente l’attaccante ha unito le due squadre: Gonzalo Higuain. Il fratello Nicolas ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport

Juventus-Napoli di venerdì sera fa tornare in mente l’attaccante ha unito le due squadre: Gonzalo Higuain. Il fratello Nicolas ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

A CHI FAREBBE COMODO GONZALO – «A entrambi. Massimo rispetto per Vlahovic e Osimhen, ottimi attaccanti, ma mio fratello è stato di un’altra categoria».

CHI SOMIGLIA DI PIU’ A HIGUAIN – «Parliamo di punte differenti tra loro, ma in Vlahovic rivedo qualche colpo di Gonzalo. Dusan è più giovane e completo di Victor. Il serbo mi piace anche perché in estate ha dimostrato di avere gli attributi decidendo di voler restare alla Juventus. Se fosse mio fratello, a Vlahovic direi soltanto una cosa: stai sereno, con le tue qualità puoi segnare due gol a partita».

IL MIGLIORE HIGUAIN – «L’ultimo di Napoli, quando ha realizzato il record dei 36 gol e quello della prima stagione alla Juventus».

I COMPLIMENTI PER LO SCUDETTO DEL NAPOLI – «Li abbiamo fatti a tutti i nostri amici napoletani, che sono tanti, ma non a lui. De Laurentiis sa che con noi non è stato sempre di parola: non li merita. Pensate a Spalletti: ha vinto uno scudetto fantastico, che mancava dai tempi di Maradona, ma pure lui se n’è voluto andare…».

GONZALO ALLA JUVE: LO RIFAREBBE – «Sì. A Napoli aveva dato tutto in campo, ma senza ricevere altrettanto dalla società. Quando si è presentata la possibilità di andare via e di trasferirsi alla Juve, Gonzalo non ha avuto dubbi. A Torino ha vinto 3 scudetti, è entrato nella storia del club e del ciclo dei 9 tricolorio di fila e ha sfiorato la Champions».

TANTI PASSAGGI DAL NAPOLI ALLA JUVE – «Gonzalo ha fatto una scelta coraggiosa, ma rispetto agli altri è stato vissuto come un traditore».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG