In una intervista rilasciata a 100% Paillade, Laurent Nicollin, presidente del Montpellier ha parlato di un possibile ritorno di Giroud, ora al Milan:

«Ho un ottimo rapporto con i suoi agenti e con Olivier. Ci chiamiamo e ci mandiamo messaggi abbastanza regolarmente, soprattutto quando gioca con la Francia. È ancora legato al club anche se altrove ha vissuto cose ancora più straordinarie. Manteniamo un legame affettivo con Olivier. Futuro? Per me, Olivier ha trovato il suo Santo Graal in Italia a Milano. Le discussioni con i suoi agenti erano che sarebbe finito negli Stati Uniti. Non ci si aspettava che sarebbe finito a Montpellier. Penso che sia il suo sogno finire negli Stati Uniti»

