Nicolussi Caviglia Juve: svolta nel suo futuro? Può cambiare così lo scenario per il centrocampista bianconero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve dovrà prendere una decisione entro fine mese sul futuro di Hans Nicolussi Caviglia. La Salernitana preme per riaverlo, il Frosinone vorrebbe accoglierlo in prestito.

Ma i bianconeri hanno alleggerito in maniera importante il reparto e l’ultima uscita di Rovella potrebbe aver cambiato gli incastri. Allegri lo tiene in serissima considerazione: per il talento e l’intelligenza tattica, ma anche per quella duttilità che ne fa una mezzala in grado di agire all’occorrenza da vice-Locatelli davanti alla difesa.

