Nodo Bonucci: la Juve gli cerca nuova squadra. Una cosa infastidisce il capitano che vuole andare all’Europeo a tutti i costi

Secondo Tuttosport il tempo di Leonardo Bonucci alla Juventus sarebbe davvero agli sgoccioli: il desiderio di giocare del giocatore si scontra con l’idea del club che lo considera addirttura la quinta scelta del reparto difensivo. Leo però vuole avere spazio per mantenete la convocazione in Nazionale in vista dell’Europeo di Germania.

È a cinque gettoni da Paolo Maldini, terzo azzurro di tutti i tempi per presenze. L’idea di fermarsi a così poca distanza dal podio lo infastidisce assai. Anche su questo farà leva la Juve per convincerlo ad accettare una squadra che gli garantisca un posto fisso. Il club bianconero sarebbe pure disposto a contribuire al pesante ingaggio. Per questo la Juventus, con il massimo rispetto, cerca una nuova sistemazione per uno dei suoi totem: sarà il primo nodo da sciogliere per Giuntoli.

