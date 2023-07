Giuntoli Juve, cercasi casa a Torino: ecco in che zona abiterà. Il dirigente ieri ha preso contatto con la città

Come svelato da Tuttosport ieri Cristiano Giuntoli ha preso anche un primo contatto con Torino: lasciata la Continassa c’è stato un primo “blitz immobiliare” per cominciare a valutare le soluzioni abitative in centro.

Poi, poco prima della 20, la partenza verso Genova dove vive con la compagna Elena e il piccolo Alessandro. Per il momento, all’occorrenza, il nuovo dirigente juventino soggiornerà al J Hotel.

