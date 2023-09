Nosotti a Sky Sport 24 analizzando la partita che il Napoli giocherà contro il Lecce alle 15 si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni particolari sulla vittoria della Juve contro la squadra di D’Aversa.

LE PAROLE – «Il Lecce contro la Juve non ha finalizzato tanto rispetto a quanto creato. E quel gol grida un po’ vendetta anche se la Juve è stata superiore… per il Napoli è un test probante per capire se si è ritrovato ed è sereno».

The post Nosotti: «Il gol della Juve contro il Lecce grida vendetta» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG