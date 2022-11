Marco Nosotti, giornalista di Sky, ha elogiato il gioco propositivo ed europeo del Milan di Pioli: le sue dichiarazioni

Marco Nosotti, ospite a Sky, ha parlato in questi termini del Milan:

«Il Milan dell’anno scorso è stato forse trattato male dalla sorte in Europa. Questo Milan è completo. Ad esempio, Giroud mi piace moltissimo ed è preziosissimo ma i rossoneri hanno anche una catena di sinistra devastante. Il Milan è molto europeo, offre un gioco sempre propositivo ed è molto più maturo. Non credo che la squadra di Pioli possa trovare di fronte a sé squadre contro cui non sarà possibile giocare. Negli ottavi sarà difficile ma il Milan non è l’ultima delle sedici qualificate».

