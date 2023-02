Sono queste le parole di Marco Nosotti, ecco cosa dice il giornalista a Sky Sport, Stefano Pioli il tecnico del Milan parla così.

Ecco cosa dice Marco Nosotti, il giornalista a Sky Sport parla di Stefano Pioli allenatore del Milan: “II principi non cambiano, lo fanno un po’ gli interpreti e le posizioni. Non puoi costringere il centrocampo a due a portare la croce, è necessario recuperare qualche pallone in più. Credo che Pioli voglia tenere anche più il palleggio, più qualità, con un uomo in più a centrocampo. La figura del trequartista nel Milan è complessa e in questo momento il tecnico non ha gli uomini che possono fare meglio“.

Pato alla Gazzetta dello Sport sul derby: “Pelle d’oca. Pensi tutta la settimana a quello, prima della partita a me formicolava la pancia e quando segni l’unica cosa che ti viene in mente è: ‘Mamma mia, quanto è bello…’. Ti senti come se avessi dieci chili di meno. Vedere la festa scudetto è stato rivivere la mia del 2011.“

