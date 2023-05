Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 3 maggio: notizie Serie A

La Juventus oggi alle 18 scenderà in campo allo Stadium per affrontare il Lecce nel turno infrasettimanale di Serie A per cercare quella vittoria che manca da 4 turni.

Allegri ritrova Di Maria e Kean, entrambi convocati. Mancherà invece Rabiot che avrà un turno di riposo.

