Lunedì 11aprile: notizie Serie A

La Juventus è tornata in campo quest’oggi a -2 dalla gara di andata dei quarti di finale con lo Sporting. Vlahovic ha svolto allenamento individuale e resta in dubbio per il match di giovedì.

Intanto La Gazzetta dello Sport ha svelato come ieri alla Continassa si sia consumato un vero e proprio litigio tra Leandro Paredes e Massimiliano Allegri.

