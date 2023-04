Juventus Next Gen: solo due bianconeri ancora a Torino per quanto riguarda i vincitori della Coppa Italia 2019/2020

(inviato allo Stadio Romeo Menti di Vicenza) – La Juventus Next Gen prova a ricalcare le orme di quanto fatto nel 2019/2020, quando l’allora squadra guidata da Fabio Pecchia vinse la Coppa Italia Serie C. Bianconeri che questa sera ripartono dal KO per 2-1 dell’Allianz Stadium contro il Vicenza.

Ma chi è rimasto ancora a Torino dei vincitori della passata edizione? Un nome è sicuramente quello di Nicolò Fagioli, diventato punto fermo della prima squadra di Massimiliano Allegri. L’altro è quello di Daouda Peeters, che è tornato a disposizione di Brambilla in Next Gen dopo essersi lasciato alle spalle la neuropatia che lo ha costretto a rimanere out per oltre un anno.

